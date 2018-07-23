Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль

Фильм Дэмиена Шазелла снова откроет Венецианский кинофестиваль Фото: YouTube

Фильм режиссера Дэмиена Шазелла "Человек на Луне" откроет 75-й Венецианский кинофестиваль.

В драме о первом космонавте на Луне Ниле Армстронге главного героя играет Райан Гослинг.

Дэмьен Шазелл считает, что его фильм не столько байопик, сколько кино о миссии.

"Если задуматься, то идея о приземлении человека на Луну была совершенно безумной. Сейчас мы воспринимаем ее как должное. Мое поколение выросло с фотографией Нила Армстронга и американского флага на Луне. Мы гордимся этим. И мне было интересно посмотреть на то время, когда это еще не произошло, а было только в виде безумной идеи ", - говорит Шазелл, пишет Variety.

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2 года назад фильмом-открытием в Венеции был мюзикл Шазелла "Ла-Ла Ленд".

В Венеции будут показаны такие ожидаемые картины, как вестерн Жака Одиара "Братья Систерс", хоррор Луки Гуаданьино "Суспирия", драма Альфонсо Куарона "Рим" и англоязычный дебют Феликса ван Грунингена "Хороший мальчик".

75-й Венецианский фестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября. Жюри возглавит Гильермо дель Торо.

30 августа-9 сентября в Италии прошел 74-й Венецианский кинофестиваль. О самых интересных фильмах рассказал критик Антон Филатов.