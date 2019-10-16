Долг Коломойского перед Украины растет ежедневно на полмиллиона долларов

В декабре 2016-го Приватбанк перешел в собственность государства. До национализации в учреждении масштабно отмывали средства, подтвердило международное детективное агентство "Кролл". Это привело к убыткам в $ 5,5 млрд. Фото: ДВ

Налогоплательщики потратили 5,5 миллиардов долларов, чтобы удержать Приватбанк от коллапса и спасти всю финансовую систему государства. Теперь эти средства надо как-то компенсировать обратно в бюджет. Решение Апеляциного суд Лондона ускорит этот процесс.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет.

"Надеяться в этом процессе на украинские суды не стоит. Отечественная фемида уже неоднократно доказывала свою необъективность. Поэтому единственной альтернативой для Привата является решение Лондонского суда - его просто невозможно не выполнять. Если Коломойский откажется компенсировать деньги, он будет заперт на территории Украины. Вся его бизнес и финансовая деятельность за пределами нашей государство будет парализована. Арестованные активы, которые находятся за границей, также после решения суда перейдут в собственность Украины", - считает эксперт.



Британские судьи достаточно однозначно настроены, говорит он.

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"Они четко признают, что был факт масштабного отмывания средств через банк. Поэтому нет причин сомневаться, что приговор будет в пользу Украины. Это - вопрос лишь времени. В первой инстанции рассмотрение иска Приватбанка против бывших владельцев будет длиться от одного до двух лет. Затем очевидно Коломойский подаст апелляцию и таким образом затянет процесс еще где-то на год. Но хорошая новость для украинцев здесь заключается в том, что каждый день его долг увеличивается на 500 000 долларов. поэтому мы готовы подождать.

Ключевым риском сейчас является деятельность бывших владельцев именно в Украине. Если Коломойский сможет взять под контроль Приватбанк изнутри, все дело посыплется. Условно говоря, может пытаться ввести в руководство банка своих людей, которые просто отменят иск в Лондонский суд", - добавляет банкир.

Лондонский апелляционный суд удовлетворил жалобу на решение первой инстанции, которую подал ПриватБанк. Таким образом отменил решение, принятое в ноябре прошлого года о том, что судебные органы Великобритании не могут рассматривать иск украинского банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.