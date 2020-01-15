Доходы министров обещают обнародовать ежемесячно

Информацию о доходах министров обещают ежемесячно публиковать на правительственном сайте. Фото: balance.ua

Ежемесячно информацию о доходах министров их заместителей планируют публиковать на сайте Кабмина. Такое решение приняли сегодня, 15 января, во время заседания правительства.

Об этом со ссылкой на министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета сообщает Радио Свобода.

"Мы решили сделать очень простую штуку: мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши чиновники. На сайте Кабинета министров будет ежемесячно публиковаться тот доход, который получают министры, их заместители, для того, чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили и бурлит постоянно дискуссия", - сообщил Дубилет.

Он отметил, что доходы министров будут также показателем их работы. Доходы, в свою очередь, зависят от выполнения рабочих показателей и достижений.

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По словам Дубилет, средняя зарплата главы украинского правительства за четыре отработанных месяца составила 61 000 гривен, а зарплата министра культуры Владимира Бородянского составляет 37,8 тысячи гривен. Хотя в декабре он получил 91 000 гривен.

По данным Госстата, в ноябре 2019 средняя зарплата в Украине составляла 10679 гривен в месяц.

Правительство готовит "революцию" взаимодействия государственных органов с гражданами. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram: "Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера ).