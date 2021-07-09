Дочь убитой активистки Ноздровской заявила об угрозах

1 января 2018 года тело Ноздровской нашли в реке. Фото: 24tv.ua

Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской - Анастасия заявила об угрозах.

По ее словам, угрозы началось после анонса допроса начальника полиции Киевской области. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

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"8 июня Анастасия Ноздровская анонсировала суд по делу об убийстве ее матери, во время которого в качестве свидетеля планируют допросить голову Нацполиции Киевской области Андрея Небытова.

Сам Небытов общался с Юрием Россошанским, который в 2020 году признался, что убил Ирину Ноздровскую, но потом отказался от показаний, мол, сделал их под давлением полиции в обмен на освобождение сына. Тогда Россошанский-младший отбывал наказание - он насмерть сбил сестру Ирины Ноздровськой - Светлану Сапатинскую", - говорится в сообщении.

Заседание, на котором допросят Небытова, состоится 14 июля в 13:00 в Шевченковском суде Киева.

Юрия Россошанского обвиняют в совершении умышленного убийства с целью мести своей односельчанке Ирине Ноздровской, которая вела дело своей сестры Сапатинской, которую сбил автомобилем сын Россошанского.

1 января 2018 тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородской райсуда Дмитрий Россошанский. 8 января 2018 года по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. В августе дело против Юрия Россошанского направлено в суд. Дело рассматривает суд присяжных. 1 сентября 2020 года Шевченковский райсуд Киева исследовал материалы негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) по делу об убийстве Ноздровськои. В частности, в суде заслушали записи разговора Россошанского с Андрей Небытов, который в то время возглавлял отдел криминальной полиции Киевщины. Согласно записям, Россошанский договорился с полицией о том, что его действия будут квалифицироваться как убийство в состоянии аффекта. Россошанский лично поблагодарил Небытов за эту договоренность. В ходе судебного заседания адвокат Россошанского Алексей Цыбенко заявил, что эти материалы НСРД являются недопустимыми, поскольку якобы нет судебного разрешения на проведение Небытовым НСРД с Россошанский в СИЗО. Были исследованы также результаты экспертизы, которая не подтвердила, что в момент убийства Ноздровской Россошанский находился в состоянии аффекта.