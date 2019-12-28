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суббота, 28 декабря 2019 15:03

Дочь Скрябина показала фото с девичника
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Дочь музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко 22-летняя Мария-Барбара показала фото с девичника, который отгуляла перед свадьбой.

Соответствующими снимками она поделилась в своем Instagram.

Для предсвадебной вечеринки Мария-Барбара выбрала скромное белое платье с большим бантом на поясе, на голове девушки была скромная фата. Подружки невесты надели костюмы в одной цветовой гамме. Так все девушки появились на празднике в красных платьях и черных колготках.

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Мария-Барбара Кузьменко показала, как прошел ее девичник. Фото: Instagram
Мария-Барбара Кузьменко показала, как прошел ее девичник. Фото: Instagram
Мария-Барбара Кузьменко показала, как прошел ее девичник. Фото: Instagram
Мария-Барбара Кузьменко показала, как прошел ее девичник. Фото: Instagram
Мария-Барбара Кузьменко показала, как прошел ее девичник. Фото: Instagram

20 декабря Мария-Барбара, единственная дочь Андрея Кузьменко, вышла замуж за Виктор Тура - сына главы села Иванков Бориспольского района Киевской области. Свадьба состоялась в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.

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28
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