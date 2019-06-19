До сих пор спрашивают, существует ли украинский язык: швейцарский историк рассказал об отношении к украинцам в мире

Швейцарский историк Андреас Каппелер: От Украины угрозы не испытывали, поэтому с ней и не считались. Фото: Сергей Старостенко

Украинцев в 1990-х в мире считали "неожиданной нацией".

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал швейцарский историк Андреас Каппелер.

"Многое изменилось за это время. Большинство европейцев теперь знают, что Украина - независимое государство. Знают о Майдане и оранжевой революции. Что здесь демократический уклад и выборы каждые 5 лет. Выбираете нового президента, который всегда против старого. Такой сценарий невозможно представить в России. Это подтверждает, что здесь развитая нация и государство. Но это понимают не все. Покойный экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт во время Майдана заявил, что украинской нации не существует. Один из важнейших политиков последних десятилетий держался за такой стереотип. Такие люди привыкли, что Советский Союз - это Россия. Его жителей считали россиянами, в том числе украинцев, белорусов и молдаван. Имею коллег, которые до сих пор спрашивают, действительно ли существует украинский язык. Считают его южнорусским диалектом. Такие представления очень живучи", - сказал он.

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Эксперт считает, что такая ситуация сложилась, потому что советское информационное пространство было сильнее, чем современное украинское.

"Советский Союз был сверхдержавой, которую должны были воспринимать серьезно. От Украины угрозы не испытывали, поэтому с ней и не считались. Когда учился в университете, то изучал славянские языки, польскую и российскую литературы. Украинский предлагали в пакете из трех южнославянских языков", - подытожил Каппелер.

Полное интервью Андреаса Каппелера читайте в 24-м номере журнала "Країна" за 20 июня.