До конца недели Украина получит почти 3 млн доз Covid-вакцины

Сейчас на складах есть около 7,5 млн доз вакцины. Фото: Reuters

Украина до конца недели получит 2,93 млн доз вакцины от коронавируса Moderna.

Партия поможет удовлетворить растущий спрос на вакцину, заявил 3 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга. Она прибудет в страну в рамках всемирной инициативы COVAX.

Сейчас на складах есть около 7,5 млн доз вакцины. Ляшко надеется, что высокие за последние недели показатели вакцинации не спадут.

В среднем за сутки в Украине вакцинируются 250 тыс. человек.

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В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталов непривитых - 97%. Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.