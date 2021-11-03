Надо ежедневно вакцинировать 350 тыс. украинцев – Офис президента

Вакцинация в Украине набирает обороты. Фото: Reuters

Перед местными властями встала задача наращивать темпы вакцинации против Covid-19, чтобы ежедневное количество прививок в стране достигло 350 тысяч.

"Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и были доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть, за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов прививок", заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, цитирует его сайт Офиса президента.

По словам Тимошенко, на прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

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В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталов непривитых – 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.