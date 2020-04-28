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четверг, 30 апреля 2020 20:23

"До конца года ситуацию не удастся стабилизировать" - насколько украинская экономика упадет из-за вируса

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&quot;До конца года ситуацию не удастся стабилизировать&quot; - насколько украинская экономика упадет из-за вируса
Владимир Дубровский: Четверть предприятий не работают. Остальные - в пол силы. Фото: Тарас Подолян

Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет на 2020 год. Это не последние изменения, которые придется принимать. Они нужны. Ведь уменьшатся поступления, нас ожидает спад экономики.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Надо было выделить деньги на борьбу с пандемией и последствиями карантина. Властям пришлось менять всю концепцию бюджета. Ранее пытались сузить дефицит, чтобы снизить инфляцию, создать предпосылки для продолжения экономического роста. Сейчас наша цель - устоять. Поэтому увеличили дефицит бюджета. Фонд для борьбы с эпидемией и последствиями карантина будут расширять еще", - объясняет эксперт.

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Новый бюджет предусматривает падение экономики на 3,9. Но, по словам экономиста, падение будет больше.

"В мировой экономической истории нет ситуаций, подобных сегодняшней. Это тот случай, когда интуитивные оценки в прогнозах могут быть точные по модели. Мое чутье подсказывает, что падение будет около 10 процентов. Четверть предприятий не работают. Остальные - в пол силы. Еще по нам ударит мировой кризис. К концу года ситуацию не удастся стабилизировать. Если правительство не предпримет срочных мер возрождения экономики, будет крайне тяжелое", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

По новому бюджету сократили более 40 статей расходов. Больше всего заберут средств у Министерства развития общин - 6,8 млрд грн, Министерства культуры - 5 млрд грн, Минобразования - 4,95 млрд грн. Зато неожиданно дополнительный 1 млрд грн получат судьи. На 29,7 млрд грн увеличат финансирование Пенсионного фонда, чтобы выполнить план правительства по повышению пенсий и разовых выплат. Почти вдвое меньше - 15,5 млрд грн - дополнительно получит Министерство здравоохранения.

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30
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