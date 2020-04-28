"До конца года ситуацию не удастся стабилизировать" - насколько украинская экономика упадет из-за вируса

Владимир Дубровский: Четверть предприятий не работают. Остальные - в пол силы. Фото: Тарас Подолян

Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет на 2020 год. Это не последние изменения, которые придется принимать. Они нужны. Ведь уменьшатся поступления, нас ожидает спад экономики.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Надо было выделить деньги на борьбу с пандемией и последствиями карантина. Властям пришлось менять всю концепцию бюджета. Ранее пытались сузить дефицит, чтобы снизить инфляцию, создать предпосылки для продолжения экономического роста. Сейчас наша цель - устоять. Поэтому увеличили дефицит бюджета. Фонд для борьбы с эпидемией и последствиями карантина будут расширять еще", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за обвала цен на нефть Россия может стать более агрессивной

Новый бюджет предусматривает падение экономики на 3,9. Но, по словам экономиста, падение будет больше.

"В мировой экономической истории нет ситуаций, подобных сегодняшней. Это тот случай, когда интуитивные оценки в прогнозах могут быть точные по модели. Мое чутье подсказывает, что падение будет около 10 процентов. Четверть предприятий не работают. Остальные - в пол силы. Еще по нам ударит мировой кризис. К концу года ситуацию не удастся стабилизировать. Если правительство не предпримет срочных мер возрождения экономики, будет крайне тяжелое", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

По новому бюджету сократили более 40 статей расходов. Больше всего заберут средств у Министерства развития общин - 6,8 млрд грн, Министерства культуры - 5 млрд грн, Минобразования - 4,95 млрд грн. Зато неожиданно дополнительный 1 млрд грн получат судьи. На 29,7 млрд грн увеличат финансирование Пенсионного фонда, чтобы выполнить план правительства по повышению пенсий и разовых выплат. Почти вдвое меньше - 15,5 млрд грн - дополнительно получит Министерство здравоохранения.