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"Дневник коронавируса и новое дело" - украинка об изменениях в Италии во время коронакризиса
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Елена Мартынюк помогает организовывать путешествия по Италии. Украинка ведет блог, где рассказывает о старинной местной кухне и традициях
Фото: Елены Мартынюк
Елена Мартынюк помогает организовывать путешествия по Италии. Украинка ведет блог, где рассказывает о старинной местной кухне и традициях
Елена Мартынюк помогает организовывать путешествия по Италии. Украинка ведет блог, где рассказывает о старинной местной кухне и традициях
Елена Мартынюк помогает организовывать путешествия по Италии. Украинка ведет блог, где рассказывает о старинной местной кухне и традициях
Елена Мартынюк помогает организовывать путешествия по Италии. Украинка ведет блог, где рассказывает о старинной местной кухне и традициях

Елена Мартынюк, которая живет в Италии говорит, что год назад, когда Италия впервые закрывалась на карантин, никто не верил, что могут закрыть вех итальянцев дома. И прекратят даже внутренний туризм и передвижение между городами.

"Когда впервые власть пригрозила и ввела штрафы за неносіння масок или выход на улицу, город опустел. Многолюдный Неаполь, где люди очень любят общение, где любят друг с другом обниматься. Тогда впервые почувствовала, что эти изменения будут более серьезные, чем мы себе думаем", - вспоминает Елена.

Тогда украинка помогала людям из других стран организовывать туры по Италии. В один момент стало понятно, что все, что было запланировано на весну и лето будет перенесено на неопределенный срок.

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"До карантина была очень насыщенная жизнь, а здесь меня заставили остановиться. Все, что вокруг происходило было дико и необычно. К тому же ситуация вокруг Италии сильно накалялась. Тогда, я решила показывать, как проходит карантин в Италии. И первая начала вести дневник карантина. Ежедневно выходила в эфир в течение 35 дней. Так начал активно развиваться мой блог. К тому особого внимания на его существование не обращала", - говорит украинка.

Италия в этом году снова попала в красную зону. За выход на улицу без маски здесь штрафуют на 500 евро. А если человек пытается сопротивляться то могли посадить в тюрьму на 5 лет. И несколько таких случаев действительно было.

"Во время коронакризы немало бизнесов закрылось, особенно пострадали все сферы, связанные с туризмом. В прошлом году был небольшой сезон с июня по август. В этом году даже передвижение между городами было запрещено. Сейчас, когда ограничения постепенно начали снимать начнутся путешествия между городами. Скорее всего туризм в этом году будет внутренним", - говорит украинка.

Вакцинация в Италии идет довольно медленно. Пока прививки получили врачи и люди самого старшего возраста.

"Но сравнивать эти волны сложно. Люди многое пережили. Перестали бояться так как было в прошлом году. Снова выходят на улицу. Ситуация начинает налаживаться", - добавляет Елена.

Харьковчанка Анна Гончаренко переехала в итальянский город Асти. Приехала сюда на работу, а позже познакомилась с будущим мужем. Последние годы Анна составляет индивидуальные маршруты, проводит гастротуры и экскурсии.

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