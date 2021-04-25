"Дмитрий вынужден был работать на нескольких работах" - для лечения Дмитрия Шестака волонтер просит помощи

Автор: Фото предоставлено Тарасом Корниенко 41-летний Дмитрий Шестак из Волновахи Донецкой области лечит рак правой почки. На очередной курс нужно 200 тыс.грн.

41-летний Дмитрий Шестак из Волновахи Донецкой области лечит рак правой почки. Перенес операцию. Вошел в ремиссию, но случился рецидив. На лечение нужно 200 тыс.грн.

"Дмитрий болеет с 2015 года. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу Мариуполя. В срочном порядке удалили почку. Обнаружили злокачественную опухоль. Он прошел химиотерапию и наступила ремиссия. Однако впоследствии болезнь начала прогрессировать, назначали значительно дороже препараты. В прошлом году на месячный курс нужно было 23 тысяч гривен. Тогда я впервые узнал о его проблеме и обратился к обществу за помощью. Собранных денег хватило на несколько месяцев. Лечение дорожает. Дмитрий был вынужден работать на нескольких работах, даже несмотря на плохое самочувствие. Сейчас работает главным механиком локомотивного депо Волноваха. Недавно написал мне: "Два года прожил благодаря друзьям, знакомым и не знакомым людям". Впоследствии в легких и заочеревине обнаружили метастазы, которые увеличиваются. Опять нужна химиотерапия. Один курс стоит 64 тысячи гривен. А их надо три. Общая сумма в 200 тысяч гривен для нашей семьи неподъемная. Я очень хочу жить ...". Поэтому сердечно прошу всех и каждого присоединиться к этому сбору и подарить Дмитрию Шестаку надежду на выздоровление. Пока что собрано всего 17 тысяч гривен. Мы надеемся на помощь неравнодушных людей и ищем надежный фонд, который занимается взрослыми онкобольными", - рассказывает Gazeta.ua волонтер Тарас Корниенко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 1748 8535 (Шестак Дмитрий Евгеньевич).