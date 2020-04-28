Для военных и медиков зажгли "Луч благодарности"

В Ивано-Франковске для тех, кто держит небо над Украиной - военных и врачей - волонтеры устроили перфоменс "Луч благодарности", а также создали видео, которое активно распространяют в социальных сетях.

Об этом сообщает КП "Пространство инновационных креаций "Дворец" на своей странице в Facebook.

Дворец Потоцких был военным госпиталем более 200 лет. В благодарность за самоотверженный труд здесь установили памятник военным медикам.

После закрытия госпиталя памятник стал "странствующим". Сначала его передали местной авиационной бригаде. Осенью того же года он совершил очередной переезд - на больничный двор.

Фото: Facebook/КП Дворец Потоцких “Простор инновационных креаций “Дворец”

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Во дворе Дворца Потоцких сохранились остатки постамента памятника. По его периметру волонтеры разместили прожекторы, свет которых сливается в единый луч и поднимается к небу.

"Медики и воины сейчас держат небо над Украиной. Люди с большими сердцами, которые излучают свет. Они постоянно на страже нашей жизни, ежедневно рискуют собой ради нашего спокойствия, здоровья и безопасности. Мы зажгли "Луч благодарности" - столб света, который держит небо - именно на этом символическом месте. Его можно увидеть из разных уголков города", - говорится в сообщении.

По мотивам перфоменса команда специалистов-волонтеров создала видео благодарности для максимального распространения в соцсетях.

Фонд помощи украинской армии "Вернись живым" обратился к украинцам с призывом спасать жизни.