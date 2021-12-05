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воскресенье, 05 декабря 2021 12:59

Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности

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Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
С 6 декабря в Украине изменяются карантинные ограничения. Фото: slovoidilo

С 6 декабря в Украине усиливают карантин в "желтых" зонах.

Ограничительные меры будут касаться в том числе и учебных заведений. Об этом сообщили в Минздраве.

Так, по новым правилам, в "желтой" зоне разрешается работать тем педагогам, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Поскольку работники сферы образования должны сделать обязательную прививку против коронавируса, то чтобы заведение работало, нужно 100% вакцинированных по крайней мере одной дозой.

В то же время педагоги с противопоказаниям к вакцинации, подтвержденным медицинским заключением, могут продолжать работать.

В "красной" зоне учебные заведения могут работать только в случае 100% вакцинации против COVID-19 всех сотрудников двумя дозами. Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также не позволяет ему проводить обучение в очном формате. Людей с подтвержденным противопоказанием отстранить не могут.

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"Пока все сотрудники не пройдут полностью курс прививки, учебное заведение не может работать в очном формате", - подчеркнули в Минздраве.

За прошлые сутки, 4 декабря, в Украине выявили 6622 новых случаев коронавируса. Из них детей – 690, медработников – 68. Выздоровели более 9 274 человек.

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Дата
05
декабря

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