Для них язык - это самое больное: почему Донбасс будет сложно вернуть рассказал режиссер

Режиссер Виталий Манский: Люди на Донбассе привыкают к ненормальному статусу и положению Фото: meest-online.com

Время работает против Украины на Донбассе.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит режиссер Виталий Манский.

"Люди на Донбассе привыкают к ненормальному статусу и положению, в котором живут. Аномалия становится естественной. Немецкая оккупация Харькова продолжалась полтора года, а люди успели пристроиться. Война в Украине продолжается пять лет. Я общаюсь с тамошними людьми. 2015 года в них были сомнения, что это может длиться долго. Сейчас думают, что это - навсегда", - говорит Манский.

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"Я родился во Львове. Владею украинским. Но считаю, что языковой вопрос осложнит процесс возвращения Донбасса. Для них язык - это самое больное.

Для комфортной жизни в Латвии мне не нужно знание их языка. Все говорят на русском. Но несколько месяцев назад я начал брать уроки латышского. Это мой выбор на основе обстоятельств, которые открывают комфортные перспективы. Но, если бы кто-то заставлял меня учить их язык, я усомнился бы, правильно ли выбрал страну для жизни ", - уверен режиссер.

Полное интервью с Виталием Манским читайте в журнале "Країна" от 15 августа.