"Дія" запускает новые функции: как опробовать

Photo ID - это "Дія.Подпись". Фото: diia.gov.ua

В приложении "Дія" появятся две новые функции.

В частности, PhotoID и опрос, сообщил 23 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Стартует бета-тест будущих инструментов е-демократии. Стать тестировщиком можно как одной новой функции, так и обеих сразу", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в бета-тестировании новых функций необходимо перейти по ссылке. После регистрации участники получат письмо с подробными инструкциями на email.

Photo ID - это "Дія.Подпись". Только теперь не нужно "делать гимнастику для шеи и крутить головой". Чтобы протестировать новый Photo ID, нужно иметь биометрический документ в "Дії" - ID-карту или заграничный паспорт.

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С 20 декабря в "Дії" можно сгенерировать три новых типа Covid-сертификатов – на основе результата ПЦР-теста, об выздоровлении и детский, для детей в возрасте от 12 лет.