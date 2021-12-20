В "Дії" можно получить сертификаты на базе ПЦР-теста, о выздоровлении и детский

С 20 декабря в "Дії" можно сгенерировать три новых типа Covid-сертификатов – на основе результата ПЦР-теста, об выздоровлении и детский, для детей в возрасте от 12 лет.
Об этом говорится на канале "Дія" в Telegram.
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Чтобы сгенерировать сертификат, нужно авторизироваться на портале, нажать "Услуги" - "Здоровье" и выбрать тип сертификата, дав разрешение на передачу данных.
Украинцы больше потратили денег из программы "еПідтримка" на книги, кинотеатры и железнодорожный транспорт. Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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