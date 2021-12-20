В "Дії" можно получить сертификаты на базе ПЦР-теста, о выздоровлении и детский

В "Дії" теперь также можно сгенерировать сертификаты на основе ПЦР-теста, о выздоровлении и детский / "Дія"

С 20 декабря в "Дії" можно сгенерировать три новых типа Covid-сертификатов – на основе результата ПЦР-теста, об выздоровлении и детский, для детей в возрасте от 12 лет.

Об этом говорится на канале "Дія" в Telegram.

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Чтобы сгенерировать сертификат, нужно авторизироваться на портале, нажать "Услуги" - "Здоровье" и выбрать тип сертификата, дав разрешение на передачу данных.

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