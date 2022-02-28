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понедельник, 28 февраля 2022 14:28

Спецтема: Напад Росії на Україну

Диверсанты проникли в Михайловский монастырь – пытались похитить Эпифания

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Диверсанты проникли в Михайловский монастырь – пытались похитить Эпифания
Задержанные участники российской ВРГ. Фото: facebook.com/yevstr

Охрана Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве обезвредила российскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию и захватить предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания. Рядом с территорией обнаружили и обезвредили метки.

Об этом сообщил в Facebook архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

"Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование здесь независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора - лидерах украинского общества и государства. Эти публичные сообщения, а также информация , которую нельзя сейчас обнародовать, полученные от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – предстоятель ПЦУ", - написал Зоря.

Митрополит Эпифаний поблагодарил охранников за бдительность, добавил архиерей ПЦУ.

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"Учитывая это были приняты особые меры безопасности, чтобы предупредить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг добился успеха своего замысла. Могу официально засвидетельствовать, что Предстоятель не уезжал и не уедет за пределы Украины, сама мысль бо этом абсурдна. Он имеет надежную охрану. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы. А насчет тех, кто настойчиво распространяет призывы одного человека "разыскать митрополита Эпифания" – скажу следующее. Тот, кто пишет эти призывы – известен тесным сотрудничеством с окружением Медведчука и Деркача, заверенных агентов России. Не выполняет ли он таким образом задачу, и не только информационную? После победы пусть с этим разберутся компетентные органы", – написал Зоря.

Желающие, как и Путин, чтобы Украинская Церковь потеряла своего Предстоятеля, – мечтают напрасно, подчеркнул архиерей ПЦУ.

"Ведь, как известно, береженого – и Бог бережет, и собратья-украинцы", - написал Заря.

Национальная гвардия показала, в какие места российской вражеской техники правильно бросать коктейли Молотова.

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