Дистанционное обучение способствовало высоким баллам на ВНО - МОН

Сейчас с Израилем и Канадой разрабатывают проекты, касающиеся дистанционного образования - Гарбарук. Фото: Reuters

Дистанционное обучение весной способствовало увеличению количества детей, которые набрали максимальный балл на ВНО.

Так, количество двухсотбальникив выросла на 63%. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук в эфире телеканала Zik.

"Я вам хочу привести пример весенней ситуации. То, что произошло это карантин - ужасная вещь. То, что дети перешли на дистанционную систему образования, как раз это и было фактором, в этом году у нас количество двухсотбальникив выросла на 63%. Фактически произошедшее - ранее внимание детей было сосредоточено по всем предметам, а сейчас они четко сосредоточились на тех предметах, где они сдавали ВНО ", - рассказал замминистра.

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Гарбарук отметил, что сейчас с Израилем и Канадой разрабатывают проекты, касающиеся дистанционного образования.

"Мы стараемся дать как ученикам так и преподавателям какие-то определенные альтернативные вещи. Чтобы они могли их использовать в ситуации, которая состоится не дай бог в том или ином регионе, или городе ", - добавил Гарбарук.

В этом году за счет государства печатается 7,5 млн учебников для школьников, в частности, для третьего и седьмого классов. 4,5 учебников печатают для третьего класса.