Диссертация может обогатить Киву на 100 тысяч гривен

Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Скриншот с видео

Нардеп из ОПЗЖ Илья Кива в случае успешной защиты кандидатской диссертации может получить до 100 тысяч гривень до конца своей каденции в парламенте.

Любой народный депутат получает 15% надбавки за степень кандидата наук. Сумма должностного оклада нардепа составляет от 21 до 25 тысяч гривень, сообщили активисты движения "Чесно" в Facebook.

"По предварительным подсчетам, если взять минимальный оклад, то в случае подтверждения защиты диссертации аттестационной комиссией МОН и присвоения звания кандидата наук нардепу Илье Киве, он дополнительно будет получать 3150 гривень в месяц. Соответственно, до конца созыва сумма надбавок составит чуть более 100 тысяч гривен наших с вами налогов", - говорится в сообщении.

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Экс-министр образования Анна Новосад уточнила, что научную степень Кивы должна утвердить (или не утвердить) аттестационная коллегия МОН, которую возглавляет действующий руководитель ведомства.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.