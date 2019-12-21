Директору ГП "Безопасность" сообщили о подозрении

Его обвиняют в госизмене. Фото: "Слово и Дело"

Директору государственного предприятия "Безопасность" сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением

В сентябре-ноябре 2017 он вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Договорились содействовать участию американской компании Gray Fox Logistics в выполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП. Они знали, что иностранная организация не может выполнить заказ, сообщает пресс-служба НАБУ.

В дальнейшем директор ГП "Безопасность" на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

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Gray Fox Logistics в мая 2018 года получило от ГАХК "Артем" предоплату в сумме $8,29 млн. По состоянию на декабрь 2019 иностранная компания условий контракта не выполнила. Это сорвало выполнение государственного оборонного заказа и создало предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами.

Сейчас директором государственного предприятия "Безопасность" является Владислав Глазунов.

В министерстве Юрий Бровченко работал с июля 2016-го. Мужчину задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь". По версии следствия, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы. Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.