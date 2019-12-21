Директору ГП "Безопасность" сообщили о подозрении

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1062
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 585
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1449
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 945
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1251
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1791
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2898
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 558
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2592
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
21
5
11
7
7
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Неожиданно зацвели сакуры
Неожиданно зацвели сакуры
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко
Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1251
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 585
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1224
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2844
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11385
Колонка
21 декабря 2019
Просмотров: 45
Наслідки війни
– Они все говорят после Освенцима: "Никогда больше пусть это не повторится", – каже Урсула. Понад 30 років працює гідом у ...
суббота, 21 декабря 2019 17:11

Директору ГП "Безопасность" сообщили о подозрении

  Комментировать
Директору ГП &quot;Безопасность&quot; сообщили о подозрении
Его обвиняют в госизмене. Фото: "Слово и Дело"

Директору государственного предприятия "Безопасность" сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением

В сентябре-ноябре 2017 он вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Договорились содействовать участию американской компании Gray Fox Logistics в выполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП. Они знали, что иностранная организация не может выполнить заказ, сообщает пресс-служба НАБУ.

В дальнейшем директор ГП "Безопасность" на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра Бровченко

Gray Fox Logistics в мая 2018 года получило от ГАХК "Артем" предоплату в сумме $8,29 млн. По состоянию на декабрь 2019 иностранная компания условий контракта не выполнила. Это сорвало выполнение государственного оборонного заказа и создало предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами.

Сейчас директором государственного предприятия "Безопасность" является Владислав Глазунов.

В министерстве Юрий Бровченко работал с июля 2016-го. Мужчину задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь".

По версии следствия, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы. Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Директору ГП "Безопасность" сообщили о подозрении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Самое читаемое
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 28989
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 21943
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 15300
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 4 Просмотров: 13815
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
20
 Просмотров: 7155
Общество
В Киеве перекроют движение на Владимирской через парад
В Киеве перекроют движение на Владимирской через парад Просмотров: 72
В раздевалке спортклуба нашли видеокамеры
В раздевалке спортклуба нашли видеокамеры Просмотров: 756
В Генпрокуратуре отчитались о борьбе с игорными заведениями
В Генпрокуратуре отчитались о борьбе с игорными заведениями Просмотров: 297
На рынок за ёлкой и подарками: главная распродажа года
На рынок за ёлкой и подарками: главная распродажа года Просмотров: 216
Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу
Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу
 Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
5
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
4
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4
Зеленский объявил ультиматум Раде
3
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 47705
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua