Директора коммунального предприятия задержали на взятке

Директор коммунального предприятия был задержан при получении взятки. Фото: tvoemisto.tv

В Житомирской области задержали директора коммунального предприятия во время получения им второй части взятки.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

"Правоохранители задокументировали факт вымогательства с предпринимателя 1200 долларов США неправомерной выгоды. За эту сумму фигурант пообещал посодействовать в беспрепятственной регистрации прав на жилой дом и предоставлении заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность. Средства злоумышленник получал в несколько этапов. Сегодня, 14 сентября, коммунальщика задержали во время получения второй части от определенной им суммы - 400 долларов США ", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Дело о возможном вымогательство взятки чиновницей Офиса Президента Светланой Кондзелею переквалифицировали на мошенничество. В ОП еще раз напомнили, что "не терпит коррупции и взяточничестве в любых проявлениях" и призвали "НАБУ, САП и ВАКС продемонстрировать свою эффективность".