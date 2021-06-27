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воскресенье, 27 июня 2021 14:27

Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
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В Украине впервые провели международную выставку современной похоронной культуры RIP Expo. В столицу приехали представители сферы ритуальных услуг из разных стран. Они представили свою продукцию и провели лекции.

Выставка, которая проходила 25-26 июня, началась с дефиле. Модели в импровизированных гробах показали женскую одежду для покойниц, сообщает "Громадське".

Лекции проводили специалисты из посмертного макияжа и биоэнергетик. Владелица ритуального дома, который устраивает VIP-похороны, поделилась опытом проведения захоронений за миллион гривен.

В Киеве устроили выставку похоронной культуры
Фото: espreso
В Киеве устроили выставку похоронной культуры
В Киеве устроили выставку похоронной культуры
В Киеве устроили выставку похоронной культуры
В Киеве устроили выставку похоронной культуры

Основатель одной из фирм проводил мастер-класс "Как продавать чаще, дороже и чаще одному клиенту". Еще презентовали фирму, которая обслуживает тех, кто заранее заказывают и оплачивают свои похороны.

Среди экспонатов продемонстрировали бриллианты, которые выращены из праха или волоса умершего. Такие украшения заказывают, чтобы носить их как память о близком.

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Специально к выставке разработали и разрисовали могилы в стиле аниме днепровские участники. Такие сейчас не производят для продажи.

Жительница Доминиканской Республики 59-летняя Майра Алонсо устроила репетицию собственных похорон и потратила на это около 710 фунтов стерлингов - почти 28 тыс. грн. По словам женщины, это была ее заветная мечта - отправить себя саму в последний путь. Таким образом она хотела порадоваться жизни, ведь сейчас это довольно трудно из-за массовых смертей из-за пандемии коронавируса.

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Дата
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