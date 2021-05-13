Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны

Фото: dailymail

Жительница Доминиканской Республики 59-летняя Майра Алонсо устроила репетицию собственных похорон и потратила на это около 710 фунтов стерлингов - почти 28 тыс. грн.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам женщины, это была ее заветная мечта - отправить себя саму в последний путь. Таким образом она хотела порадоваться жизни, ведь сейчас это довольно трудно из-за массовых смертей из-за пандемии коронавируса.

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Алонсо арендовала гроб на один день и пригласила на церемонию друзей и родственников. Для собственных похорон она оделась во все белое, повесила на голову венок из цветов. Легла в гроб, закрыла глаза и притворилась мертвой.

Родственникам и друзьям женщины понравился "праздник". Они улыбались, веселились и снимали все на телефоны.

"Если завтра я умру, то не хочу, чтобы кто-то организовывал мне похороны, я все уже сделала при жизни", - прокомментировала женщина.

В штате Мэн, США, семья нашла в доме умершего отца скелет человека. После смерти родственника в жилье решили провести уборку.