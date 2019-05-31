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пятница, 31 мая 2019 19:44

"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН

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Автор: Gazeta.ua
  Анна Горбань: Обращаясь к генсеку ООН, подчеркнула, что в нашей стране идет война
Анна Горбань: Обращаясь к генсеку ООН, подчеркнула, что в нашей стране идет война

Председатель общественной организации "Розумне майбутнє нації" Миссис Украина-2018, Миссис Планета-2018 Анна Горбань призвала генсека ООН обратить внимание на украинских детей, проживающих в зоне вооруженного конфликта.

Об этом она рассказала в комментарии Gazeta.ua

"В марте, после поездки в ООС выступала в Организации Объединенных Наций. Подготовила отчет с фотографиями о ситуации в которой находятся дети в зоне вооруженного конфликта. Передавала эти отчеты каждому, кто по моему мнению может помочь в сложившейся ситуации. В посольстве Украины в Вашингтоне, в ООН для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме ", - рассказывает общественный деятель.

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Обращаясь к генсеку ООН, подчеркнула что в нашей стране идет война, говорит Анна Горбань.

"Дети, которые родились в ее начале, через два года пойдут в школу. Они различают снаряды по звуку выстрела. Мы нуждаемся в помощи на международном уровне. Дети должны расти под мирным небом. Генеральный секретарь ООН ответил, что будет пытаться уделять больше внимания вопросу детей в зоне конфликта. Хочу верить, что это не просто слова и изменения действительно будут. Когда вернусь в Организацию Объединенных Наций, поблагодарю генсека за то, что он сдержал свое обещание ", - добавляет она.

Интервью с Анной Горбань читайте в журнале "Країна" №20 от 23 мая 2019

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