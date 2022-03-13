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воскресенье, 13 марта 2022 13:47

Спецтема: Война России против Украины

"Дети - не товар на полке" - упрощенное усыновление "за минуту" оказалось фейком

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&quot;Дети - не товар на полке&quot; - упрощенное усыновление &quot;за минуту&quot; оказалось фейком
Сообщение об усыновлении "за минуту" детей, потерявших родителей на войне, оказалось фейком. Фото: ГСЧС

Никаких упрощенных процедур усыновления в Украине нет. Сообщение об усыновлении "за минуту" детей, потерявших родителей на войне, оказалось фейком.

Об этом сообщила глава службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

Чиновница сообщила, что часто встречала объявления с предложениями срочно усыновить детей, которые стали сиротами из-за войны. К ним добавляют телефоны неизвестных, которые могут оформить документы "здесь и сейчас". Однако нет упрощенных процедур усыновления и нет никаких законных возможностей усыновить ребенка через любых посредников, которые называют себя волонтерами или врачами.

Все объявления с призывами срочно "забрать себе детей" не соответствуют действительности. В лучшем случае номер может оказаться недействительным. В худшем – из-за человечности и желания помочь, каждый может стать жертвой мошенников или соучастником в торговле людьми.

"Дети – не товар на полке. Детей не разбирают, как котят, не ведитесь на это", – подчеркнула Никандрова.

Людмила Волынец, руководитель секретариата депутатского объединения "Защита прав детей - приоритет государства", сообщила о еще одном типе ложной информации. Фейки связаны с детьми и активно распространяются в соцсетях. В этих сообщениях отмечают, что приемные родители и родители-воспитатели детских домов семейного типа якобы вывозят украинских детей за границу для усыновления иностранцами.

"Объясню, что такого права у приемных родителей и родителей-воспитателей, как и у опекунов, нет. Поэтому такие действия, если бы такое и пришло бы кому-то в голову, не законны и по Уголовному Кодексу Украины могут быть трактованы как незаконные действия в сфере усыновление или торговля детьми", - заявила Волынец.

Обе чиновники призвали людей внимательно относиться к информации и не распространять фейки.

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В то же время Кабмин ужесточил контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий, подчеркивает министр социальной политики Марина Лазебная.

Согласно решению, ОВА будут обеспечивать выезд детей, если приняты соответствующие меры, чтобы разместить их на безопасной территории Украины.

Эти изменения касаются выезда за пределы Украины: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью; детей, не имеющих такого статуса, проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью; детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, на попечении, попечительстве.

Список документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширили. Теперь также необходимы приглашения, где указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины (данная организация должна иметь письмо поддержки государственных учреждений страны пребывания детей) ; письменным согласованием ОВА о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованным Нацсоцслужбой.

Согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которых выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение рабочего дня будут информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о взятии детей на консульский учет.

С начала вторжения России на территорию Украины погибли 85 детей и около 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Российские захватчики продолжают обстреливать мирное население. При попытке эвакуации 11 марта оккупанты расстреляли гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" 16-летний Дмитрий.

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