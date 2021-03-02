Детей будут брать в садики по новым правилам

Указанная норма не ограничивает право родителей выбирать другие заведения. Фото: pixabay.com

В Раде хотят закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад. Нардепы уже одобрили соответствующий законопроект за основу.

Предполагается, что каждый ребенок будет иметь право получать дошкольное образование в том учреждении, которое является наиболее приближенным к месту его проживания. Проект также определяет очередность зачисления.

В 1-ю очередь зачисляются дети с подтвержденным местом жительства, дети работников учреждения дошкольного образования, а также братья и/или сестры детей, которые уже получают там образование. Во 2-ю очередь на свободные места зачисляются дети, не проживающие на территории обслуживания учреждения дошкольного образования.

Если количество детей, которые имеют право на первоочередное зачисление, превышает способность детсада, орган, в сфере управления которого находится учреждение, должен незамедлительно предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в эти заведения.

Указанная норма не ограничивает право родителей выбирать другие заведения.

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В одной из групп луцкого детсада №37 воспитательница издевалась над детьми: давала подзатыльники и заклеивала рты скотчем. Делала это перед всей группой, при этом сама говорила малышам, что это "секретики".