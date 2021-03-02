Детей будут брать в садики по новым правилам

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1359
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1431
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5652
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1746
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1764
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2358
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1242
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
5
6
22
3
8
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
В Синевире проснулись бурые медведи: фото
В Синевире проснулись бурые медведи: фото
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot; - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
В Одессе обрушился памятник архитектуры
В Одессе обрушился памятник архитектуры
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 315
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 324
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1719
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 702
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3789
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 54
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
вторник, 02 марта 2021 16:15

Детей будут брать в садики по новым правилам

  Комментировать
Детей будут брать в садики по новым правилам
Указанная норма не ограничивает право родителей выбирать другие заведения. Фото: pixabay.com

В Раде хотят закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад. Нардепы уже одобрили соответствующий законопроект за основу.

Предполагается, что каждый ребенок будет иметь право получать дошкольное образование в том учреждении, которое является наиболее приближенным к месту его проживания. Проект также определяет очередность зачисления.

В 1-ю очередь зачисляются дети с подтвержденным местом жительства, дети работников учреждения дошкольного образования, а также братья и/или сестры детей, которые уже получают там образование. Во 2-ю очередь на свободные места зачисляются дети, не проживающие на территории обслуживания учреждения дошкольного образования.

Если количество детей, которые имеют право на первоочередное зачисление, превышает способность детсада, орган, в сфере управления которого находится учреждение, должен незамедлительно предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в эти заведения.

Указанная норма не ограничивает право родителей выбирать другие заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал

В одной из групп луцкого детсада №37 воспитательница издевалась над детьми: давала подзатыльники и заклеивала рты скотчем. Делала это перед всей группой, при этом сама говорила малышам, что это "секретики".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Детей будут брать в садики по новым правилам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15507
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 14373
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 13410
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 11313
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 8100
Общество
Ляшко сделал Covid-прививку в прямом эфире
Ляшко сделал Covid-прививку в прямом эфире
Кличко выиграл суд у телеканала "1+1"
Кличко выиграл суд у телеканала "1+1" Просмотров: 252
Зеленский вакцинировался, несмотря на наличие антител. Рассказал почему
Зеленский вакцинировался, несмотря на наличие антител. Рассказал почему Просмотров: 234
"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына
"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына
 Просмотров: 297
Игорь Данилов - это мессия. А анунаки спасают Землю от алексианцив. Рассказываем, что такое "АллатРа"
Игорь Данилов - это мессия. А анунаки спасают Землю от алексианцив. Рассказываем, что такое "АллатРа" Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 55420
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть