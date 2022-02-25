Десятки раненых и задержанный диверсант: ситуация в Мариуполе

Русские танки приближаются к городу. Фото: facebook.com/Вадим Бойченко

Жилой фонд Мариуполя получил большие повреждения, но городской транспорт работает.

В больницах много раненых, заявил 25 февраля мэр города Вадим Бойченко. Правоохранители задержали одного диверсанта, есть информация про другие диверсионные группы.

"Ситуация полностью контролируемая. Сохраняйте спокойствие и не поддаваться панике. Мы должны верить только официальным источникам", - сказал он.

В больницах города находится 35 человек с ранениями, девять из них в тяжелом состоянии.

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Город получает энергообеспечение, хотя и случаются перебои из-за повреждения трансформаторных подстанций. Мариуполь будет получать воду из резервного источника-Старокрымского водохранилища, добавил Бойченко.

По его словам, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 км от города.

Россия разворачивает мобильные крематории, чтобы сжигать тела своих погибших солдат. Агрессору нужны такие установки, чтобы скрывать свои настоящие потери.