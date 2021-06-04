Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua.

Украинские десантники участвуют в активной фазе многонациональных военных учений Saber Guardian-2021 в Венгрии.

Цель военных - усовершенствовать действия при столкновении с противником, сообщило в Facebook Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Наши десантники закрепились на позициях, перекрыли все возможные подходы противника, замаскировали боевую технику, обустроили основные и запасные позиции, выставили патрули и наблюдательные посты, организовали взаимодействие со штабом батальона. Затем начались первые учебные боевые столкновения. В бою противник понес потери и отступил. Украинцы остались в полном составе", - рассказали в ВСУ.

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На следующий день на позиции наших десантников выдвинулось подразделение противника в составе 4-х боевых машин пехоты М-113. Но украинцы гранатометами и стрелковым оружием уничтожили все машины и личный состав нападающего.

Военно-Морские силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Целью мероприятия является готовность поддержать безопасность в черноморском регионе, совершенствовать мастерство и осваивать стандарты НАТО. Экипажи общались между собой на английском языке. Кроме надводных боевых единиц к учениям привлекли еще вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.