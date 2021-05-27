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четверг, 27 мая 2021 07:26

Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
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Украинские и британские моряки тренировались в Черном море
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Украинские и британские моряки тренировались в Черном море
Украинские и британские моряки тренировались в Черном море
Украинские и британские моряки тренировались в Черном море
Украинские и британские моряки тренировались в Черном море

Военно-Морские силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря.

Целью мероприятия является готовность поддержать безопасность в черноморском регионе, сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"Участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX также позволяет совершенствовать мастерство и осваивать стандарты НАТО", - сказал командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Экипажи общались между собой на английском языке. Кроме надводных боевых единиц к учениям привлекли еще вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Военные Сил специальных операций Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон. Во время учений военные отрабатывали абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку корабля.

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