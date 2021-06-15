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вторник, 15 июня 2021 17:20

Депутатов массово вакцинируют в Верховной Раде

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Народных депутатов Украины будут прививать против коронавируса препаратом Pfizer. Массовую вакцинацию планируют провести 15-18 июня.

Укол парламентарии смогут получить в Верховной Раде, рассказала народный депутат от "Голоса" Галина Васильченко.

"Посылали приглашение во фракционные чаты, было письмо (от Аппарата ВР. - Gazeta.ua). И, мне кажется, что сегодня пришло в комитетский чат. Нам сообщили, что можно записываться. И можно подавать себя и своих помощников, работающих не на общественных началах, а работающих по срочному договору", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы готовы платить за вакцинацию вне очереди

Эту информацию также подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

"Кажется, так: депутатов и работников секретариата, насколько я понял", - ответил Бондарь на вопрос, всех ли пригласили на прививку.

Политтехнолог Тарас Березовец в Telegram-канале опубликовал текст приглашения на вакцинацию, поступившего нардепам. В тексте указано, что для них составят отдельный график.

Автор: t.me/berezoview
  Приглашение на вакцинацию народных депутатов Украины.
Приглашение на вакцинацию народных депутатов Украины.

Эффективность вакцины Pfizer составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней. Украина за государственный счет закупила 234 тыс. доз препарата.

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Дата
15
июня

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