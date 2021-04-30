Депутат записал на годовалого сына четыре квартиры и медцентр

Мальчику 9 мая исполнится один год. Фото: facebook.com/people/Григорій-Козловський

Депутат Львовского облсовета Григорий Козловский указал владельцем своей недвижимости младшего сына Ярема.

Мальчику 9 мая исполнится один год, пишет издание "Наши деньги. Львов" со ссылкой на данные государственного реестра.

В собственности сына Козловского находится будущий частный медицинский центр с родильным домом. Его сводит ООО "Лемберг Медикал Центр". Сейчас строительство оспаривают в суде, ведь участок находится на территории старого еврейского кладбища.

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В феврале Ярема стал владельцем квартиры и двух парковочных мест на Лычаковской возле жилого комплекса Avalon 37, а также двух гостевых домов в Винниках общей площадью почти 300 кв. м.

Также ребенку подарили четыре квартиры в комплексе Avalon Time 18 и дом в Сходнице с бассейном площадью 249 кв.м.

Григорий Козловский баллотировался во Львовский областной совет от "Европейской солидарности". Он известный во Львове бизнесмен и фигурант многих антикоррупционных расследований. Депутат является соучредителем "Львовской табачной фабрики", владельцем Grand Hotel, ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба "Рух".