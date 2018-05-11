Депутат райсовета попался на валютной взятки

Депутат райсовета попался на горячем. Фото: Слово и Дело

Правоохранители задержали 61-летнего депутата Богуславского районного совета во время передачи 7 000 долларов взятки.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевщины в Facebook.

Общая сумма взятки, которую требовал служащий от директора одного из обществ, должна была быть вдвое больше. За это депутат обещал посодействовать в передаче в аренду земельного участка площадью 30 га. Его задержали возле админздания районного совета.

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Депутату грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Судья Днепропетровского районного суда Сергей Ребров назначил двум депутатам Подгородненского городского совета Сергею Сотуле и Игорю Брандзе наказание в виде лишения свободы за получение взятки в 137 тыс. грн.