Депутат организовал поставку оборудования для угольных шахт ДНР

Злоумышленники переправили оборудования на 50 млн грн. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Как отмечается, в течение 2018 - 2019 годов отечественные машиностроительное предприятие, по документам, якобы экспортировало горное оборудование на адрес российских компаний. На самом деле, оно доставлялось на угледобывающие предприятия в ДНР. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" отправлялась сепаратистам для использования на "национализированных" предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники задокументировали, как злоумышленники переправили оборудование на общую сумму более 50 млн гривен. Полученные средства направлялись на финансирование "учреждений" ДНР.

Во время проведения обысков в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов было изъято документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением совершения сделки. Также были изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.

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Организовал преступную схему депутат Донецкого облсовета. Ему объявлено о подозрении по статье о финансировании терроризма.

В Донецкой области полиция и пограничники задержали боевика, который на протяжении 5-ти лет скрывался в России. Боевик до бегства жил в Дружковке, а в 2014-м служил на блокпостах, которые образовали террористы.