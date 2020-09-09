Деньги вместо бэби-боксов или Семь кругов ада для родителей

Период ожидания заветного бэби-бокса может составить до 50 дней. Фото: Одесская Жизнь

Нынешняя власть предлагает новоиспеченным родителям получать монетизированное единовременное пособие вместо бэби-боксов. Предполагается, что размер денежной компенсации составит 5 тысяч гривен. Однако для того, чтобы получить эти средства, в соответствии с Порядком и условиями реализации пилотного проекта по монетизации "пакета малыша", молодым родителям необходимо будет собрать целую гору документов и пройти через "7 кругов ада" украинской бюрократии. И еще не факт, что родители получат эти средства.

С сентября 2018 года в Украине была введена новая инициативу. Роженицы прямо в роддоме получали "пакеты малыша" или "бэби-боксы". Это единовременное пособие для каждого новорожденного малыша, которое содержало необходимые для ребенка вещи: пеленки, влажные салфетки, подгузники, детская одежда, гигиеническая косметика для малышей и тому подобное. Более того - сама коробка, которую выдавали новоиспеченным родителям, могла использоваться как детская кроватка: коробка была из прочного и плотного материала, а в пакете находился специальный матрас и одеяло. Такие пакеты позволяли не только на первое время сэкономить средства на приобретение необходимого для новорожденных, но и, соответственно, не тратить время на посещение магазинов.

В этом году молодые мамочки начали жаловаться на то, что во многих регионах бэби-боксов не выдавали, зато их обязывали писали расписку о неполучении пакетов, которые затем обещали доставлять домой. Впрочем, время шло, а молодые родители ничего так и не получали, поэтому собрав все силы и средства, отправлялись на закупки необходимого.

Нынешнее правительство Шмыгаля предложило заменить пакеты малыша деньгами, мол, сумма получится та же, однако родители самостоятельно смогут выбирать необходимые товары для своего чада. Правительство настойчиво убеждало всех вокруг, что большинство молодых родителей выступает за получение денег вместо пакетов малыша, хотя исследование инициаторов программы - ЮНИСЕФ показало, что ситуация обратная: 80% за получение бэби-боксов.

Кто и для чего в правительстве давал ложные данные, вопрос отдельный.

Также в правительстве обещали, что для получения помощи родителям не нужно собирать документов, достаточно лишь свидетельства о рождении малыша.

Впрочем, как это довольно часто случается с нынешним правительством, обещания расходятся с реальным положением дел. 29 июля 2020 Кабмин утвердил "Порядок и условия реализации пилотного проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в 2020-2021 годах". В документе указан алгоритм действий родителей новорожденных для получения средств, который вызывает ряд вопросов, поскольку главный автор этого "порядка", первый заместитель министра Евгений Котик прошел большой и сложный путь от начальника департамента в налоговой инспекции к начальнику отдела Главного управления ДФС в Киевской области, но ни дня не был связан с работой в системе социальной защиты.

Как же первый заместитель министра планирует упростить жизнь родителям?

Напомним, что до этого момента родители получали бэби-бокс в роддоме, по предъявлению одной справки.

Теперь роженицам необходимо будет, во-первых, открыть специальный счет в ПриватБанке.

Далее подготовить ряд документов:

- заявление в бумажной или электронной форме с указанием реквизитов специального счета и пакет документов.

- в перечень документов необходимо будет приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

- копию документа о присвоении регистрационного номера карточки учетной карточки налогоплательщика.

- справку из роддома о не получение единовременного пособия "пакет малыша".

- если ребенок находится под опекой или устроен в семью патронатных воспитателей или в приемную семью, необходимо будет также прикрепить копию решения райгосадминистрации или исполкома горсовета.

- если родители хотят подать документы в электронном виде, этот же перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов и утвержден электронной подписью.

Но подождите! Это еще не все! Если родители захотят отправить заявление по электронной почте, то сначала им нужно получить сертификат электронной подписи!

И уже потом "заявление вместе с необходимыми документами для назначения денежной компенсации, подается в исполнительный орган местного совета, принимается уполномоченными лицами, которые определены исполнительным органом местного совета, и передается соответствующим структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения".

Вопрос первый - действительно в Минсоцполитики считают, что в первые дни рождения малыша родителям есть время на сбор документации и оформления бюрократических процедур?

Вопрос второй - знают ли авторы документа, что за пределами Киева тоже есть жизнь? Известно ли в министерстве, что из 300 000 детей, которые ежегодно рождаются в Украине, более 100 000 рождаются в селах, где нет, например, ПриватБанка и не всегда есть интернет и возможность загрузить сертификат электронной подписи?

Вопрос третий - могут ли чиновники с Минсоцполитики представить себе, что не у всех молодых родителей в селах есть свои машины, на которых они могут легко и беззаботно отправиться оформлять карты необходимого банка?

Но история с "упрощением жизни" молодым родителям еще не закончена.

Если вы думаете, что собрав все справки, они немедленно станут обладателями пакета малыша, то вы слишком плохого мнения о способности министерства Социальной политики.

Далее отделы соцзащиты населения должны рассмотреть пакеты документов в течение 5 рабочих дней и принять решение о назначении денежной компенсации или - внимание - о ее отказе. То есть, если бэби-боксы получали без исключения все роженицы, то теперь отделы соцзащиты смогут "поиграть в Бога" и отказать в получении средств. Опять же вопрос - если вдруг молодые родители в радостных хлопотах забыли добавить какую-то справку, на деньги от государства можно не надеяться? А пока отделы соцзащиты будут рассматривать и выносить решение о назначении или отказе в денежной компенсации - детей не нужно купать, пеленать и одевать?

И вот, наконец, местное отделение министерства социальной защиты, до 10 числа каждого месяца, вносит данные в реестр. Вы спросите, что делать тем, кто родил ребенка, например шестого числа и естественно не успел оформить все документы? Конечно, ждать следующего месяца!

Вообще, период ожидания заветного бэби-бокса может составить до 50 дней.

Далее тоже не все так "радужно". В указанном порядке указано, что приобрести товары родители смогут в определенных определенных (читать - выгодных для власти) магазинах. Из собственных источников нам известно, что среди магазинов-партнеров правительственной программы рассматривается участие известной сети, на которую даже государственные карантинные ограничения не распространялись. Поэтому, отследить каким-то образом прозрачность использования государственных средств вряд ли удастся. Кроме того, воспользоваться средствами родители смогут только в определенный период времени. То есть, если на ваш счет поступили 5000 гривен, а вы по каким-то причинам не успели их потратить на детские товары, деньги возвращаются на счета Минсоцзащиты. И опять-таки вопрос - учитывали авторы указанного порядка, что почти треть от общего количества новорожденных в Украине - жители сел, где не то, чтобы торговых сетей нет, иногда даже за обычными лекарствами нужно ехать десятки километров?

Если обобщить, то собрав папку документов, вы возможно получите, а возможно и нет - такую себе специальную карточку со специальными условиями покупки товаров в специальных торговых сетях. И хорошо, если семья полноценная и проживает в городе. В противном случае, придется ехать с малышами на руках сначала в органы социальной защиты для оформления помощи, а затем отправляться на закупки в областной центр (ведь известная торговая сеть не работает в селах и даже райцентрах). Создается впечатление, что некоторые чиновники, заинтересованные в том, чтобы большая часть бюджета, выделенная на помощь родителям новорожденных, осталась нетронутой. Простыми словами - сэкономить на детях, чтобы в конечном итоге пополнить свои карманы.

Молодая мама-одиночка Виктория (по этическим причинам фамилию не указываем) рассказала, что не знает, как будет оформлять помощь. "Я честно очень надеялась на бэби-бокс, и до последнего верила, что все же получу самые необходимые вещи для сына. Ведь я живу в селе, и чтобы оформить помощь, необходимо ехать за 40 км в райцентр. Мне не на кого оставить ребенка и нет человека, который бы помог оформить помощь без моего участия. Теперь придется ездить с сыном в автобусах, подвергая при этом опасности заражения коронавируса и себя, и ребенка. Отстаивать очереди и надеяться, что я получу эту помощь, - говорит Виктория. - Хорошо, что на первое время у меня есть вещи - кроватку отдала соседка, пеленки и определенную одежду тоже отдали знакомые, а вот что делать дальше - даже не знаю. В нашем селе нет специализированных магазинов, где можно приобрести даже элементарные средства гигиены и детскую косметику".

Вместо послесловия

Сейчас молодым родителям, которые ожидают бэби-боксы, приходится надеяться на решение этой проблемы. Тем более, что 25 августа 72 народных избранника подали в Верховную Раду законопроект под номером 3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Этим документом нардепы предлагают отменить монетизацию "бэби-боксов", а восстановить их выдачу, расширив при этом перечень необходимых для малышей вещей. Поэтому, остается надеяться, что и в других народных избранников проснется совесть и забота о будущем поколении.

Ну, а пока, несмотря на официальный запуск новой системы, нет никаких данных о том, что молодые родители смогли получить хотя бы копейку из обещанных правительством денег, поскольку само государство, до сих пор, не определилась - как и где они смогут потратить эти деньги.

В очередной раз обещания Кабинета министров упростить жизнь украинцам, на деле превращают это жизнь в прохождение семи кругов бюрократического ада.