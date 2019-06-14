Деньги, любовь и незабываемые путешествия - что на следующей неделе обещают украинцам звезды

Луна будет максимально удаленной от Земли. Обострятся фобии. Фото: golosherson.co.ua

В понедельник будем имет Полнолуние. Трудно будет сосредоточиться. Бухгатер, аналитикам, экономистам придется несколько раз проверять свою работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ошибок будет допущено предостаточно. Неделя не подходит для людей, которые планируют изменить внешность к лучшему. В салоны красоты и к пластическим хирургам - ни ногой. Навредите собственному имиджу", - говорит астролог.

Луна будет максимално удаленной от Земли. Обострятся фобии. Многим захочется погадать на будущее.

"Не доверяйте снам и предчувствиям, - говорит Максимова. - Они окажутся обманчивы. С пятницы на субботу Солнце перейдет к знаку Рака. Начинается астрологическое лето".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Много ошибок будет допущено в ходе переговоров. Лучше будет работать в команде. Самостоятельно только увеличите количество проблем. Неслучайными будут события, происходящие в личной жизни.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Получите предложение сменить место работы. Не спешите увольняться. Хорошо обдумывайте свои желания. Не переключайтесь от одного дела к другому. Определите самое важное и завершите это как можно скорее.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не пора бороться и требовать чего-то. Лучше в этот период плыть по течению. Следите за тем, что происходит. Старайтесь вписаться в ритм, который предложит неделя. Результатом все равно останетесь довольны.

Рак (22 июня - 22 июля)

Нагружайте себя дополнительной работой, чтобы избежать хлопот, которые хотят на вас сбросить знакомые и коллеги. Отдых у моря не пойдет на пользу. В голове могут роиться дурные мысли. Идите в горы, устраивайте длинные пешие переходы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Разделите свои семейные обязанности с родными. Тогда успеете сделать все, что задумали. Не планируйте важные встречи на выходные. Это время, чтобы проанализировать изменения и решить, как действовать дальше. На работе ошеломят новыми требованиями.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Результатом своей работы останетесь довольны. Хотеться похвалы и наград. Размер зарплаты огорчит. Отложите покупку одежды и обуви. Почувствуете себя уверенно в кругу малознакомых людей. Вас ждут интересные встречи.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Неделя вряд ли удовлетворит, но подарит бесценный опыт. Не стоит покупать авто. Берегите имущество от повреждения. В вечерние часы финансовые дела будут вестись лучше. Жизнь регулярно будет ставить перед выбором.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Убедитесь, что не все то золото, что блестит. Разрекламированные персоны покажут себя с наихудшей стороны. Сотрудничество с ними принесет убытки. Не слушайте чужих уговоров. Доверяйте своему сердцу. Деньги будут поступать небольшими суммами, но стабильно.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам не нравится брать ответственность за дела коллектива. Захотите остаться в стороне от принятия глобальных решений. Положитесь на собственные знания и опыт. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается. Следите за рулем.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Всего будет достаточно. Но вам будет казаться, что мало. Будет хотеться больше, чем можете себе позволить. Сейчас стоит пожить в режиме ограниченных возможностей. Не одалживайте деньги. Обходите казино и игровые клубы. Выигрыша не будет.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Заработки стабильны. Часть средств удастся сэкономить. Не жалейте денег на нужды детей. Новые романтические приключения вряд ли порадуют. В начале недели встретите человека, который уже в выходные вас сильно разочарует.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Даже бытовые проблемы решите легко благодаря творческому подходу и креативному мышлению. Финансовые ограничения активизируют вашу способность умело выходить из затруднительного положения. Личные проблемы отойдут на второй план.

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