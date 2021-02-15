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понедельник, 15 февраля 2021 16:17

Денег от МВФ не будет: что ждет Украину

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Отсутствие траншей Международного валютного фонда сейчас не повредит Украине критично. Но через несколько месяцев ситуация может измениться.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Владимир Дубровский.

Миссия МВФ уехала из Украины без результата. Программу кредитования не пересмотрели. Почему?

Миссия долго работала с украинскими властями. Проводили встречи, обсуждения. Есть несколько причин, почему процесс закончился безрезультатно. Любой из них достаточно для приостановления сотрудничества.

Первая - имеет чисто макроэкономический характер. В конце прошлого года Национальный банк прокредитовал государственные финансовые учреждения, а они продали много правительственных облигаций. Подобные операции Международный валютный фонд воспринимает негативно. Это просто печать дополнительных денег. К счастью, она была не очень масштабной. Не принесла больших бед для украинской экономики. Но это плохая практика. Обратились к ней, потому что не имели средств для выполнения бюджета. Он был с большим дефицитом, профинансировать его не из чего. Поэтому власти пошли на продажу правительственных облигаций под достаточно высокий процент.

Автор: gazeta.ua
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Второй болезненный для западных кредиторов момент - цены на газ. Правительство решило установить предельную цену на газ для украинского населения. То есть Кабмин фактически снова обратился к ручному регулированию. Это - откат одной из реформ, на которой больше всего настаивал МВФ.

Третья причина неудачи миссии Фонда - судебная реформа. Эта сфера уже много лет является приоритетом для наших западных партнеров. Скорее всего отсутствие судебной реформы было главным препятствием, что помешало просмотру нашей программы сотрудничества. Президент Владимир Зеленский пообещал партнерам конкретные шаги по реформированию украинских судов. Но дальше слов дело не пошло.

Зеленский инициировал несколько законопроектов, которые должны лишить ОАСК большинства полномочий. Это может улучшить наши перспективы работы с МВФ?

Да, если это стремление главы государства будет реализовано. Но дьявол кроется в деталях. Важно, чтобы власть, МВФ, другие европейские партнеры Украины прислушались к представителям гражданского общества, которые разбираются в судебной реформе. Немаловажно, не допустить ошибок, которые имели место ранее. Например, когда настаивали на полной независимости судебной ветви власти. Мол, судьи сами себе должны выбирать органы управления. Сейчас видим к чему это привело. Такие подходы эксперты уже не поддерживают.

Обновленная судебная система должна быть независимой, не коррумпированной, действенной и честной. Это в долгосрочных интересах Зеленского. Иногда МВФ используют как посторонний рычаг, чтобы ускорить реформы внутри страны. Правительство предлагает текст Меморандума о сотрудничестве, где есть определенные требования к Украине. Фонд одобряет этот документ и таким образом как бы становится катализатором изменений. Давит на власть, чтобы их воплощали в жизнь.

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У наше власти есть сейчас желание, политическая воля идти по этому пути?

Международный валютный фонд не всегда прав. Это нужно понимать. Некоторые реформы он сознательно притормаживал. Например, налог на прибыль предприятий. Поэтому сотрудничество с МВФ не является самоцелью для Украины. Для нас главное - реформирование в правильном направлении. В сегодняшних украинских реалиях это зависит от президента Зеленского. Насколько он понимает, что изменения выгодны для него лично, очень нужны стране. Похоже, что глава государства сейчас планирует двигаться в этом направлении.

Насколько сегодня Украине нужны кредиты Международного валютного фонда? Их отсутствие вредит экономике?

На международных рынках сейчас избыток свободных дешевых денег. Украина довольно спокойно чувствует себя в таких условиях и без траншей от МВФ. К тому же цены на товары нашего экспорта достаточно благоприятны. Это - одна из причин, почему украинская власть так спокойно отнеслась к окончанию миссии. Однако такая приятная ситуация не будет продолжаться вечно. Может измениться за несколько месяцев. Тогда Украина почувствует всю важность поддержки МВФ. К тому же в сентябре нас ждут выплаты по внешним долгам.

Не стоит разгонять панику. Сейчас Украине отсутствие транша не грозит критично. Есть время, чтобы выполнить домашнее задание и восстановить переговоры с Международным валютным фондом. Инициатива Зеленского лишить ОАСК большинства полномочий свидетельствует о том, что он не желает терять перспективу сотрудничества с Фондом.

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Когда ориентировочно сможем получить помощь от МВФ?

Надеюсь, летом. Если власть не выкинет что-то. Тогда вопрос с фиксированными ценами на газ отпадет сама собой с окончанием отопительного сезона. Может, к лету сдвинется судебная реформа, которая является главным камнем преткновения в сотрудничестве с МВФ. Она нужна Украине. В последнее время видим насколько наши суды действуют вопреки закону и здравому смыслу. Зеленский в лоб столкнулся с этой судебной мафией. Она угрожает не только национальным интересам, но и власти самого президента. Думаю, понял, что ее надо искоренять.

Миссия Международного валютного фонда завершилась без результата. Работала онлайн с Украиной в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля. Представители МВФ должны были пересмотреть программу кредитования stand-by нашего государства, которая была утверждена в июне прошлого года. Они обсудили с украинскими властями реформы, которые были обязательным условием для продолжения сотрудничества с Фондом. Пока Украина не получит новый транш от МВФ.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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