День защитника Украины: история праздника

14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. Фото - Трибуна

14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. Праздник официально установлен 14 октября 2014 указом президента.

Дата 14 октября выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в Украине отмечают Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщину создания Украинской повстанческой армии.

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С давних времен Богородица была покровительницей украинского казачества и всех вооруженных формирований. На Покрову в Украине созывали Большой совет, на котором выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше.

Настоятельная потребность в общегосударственном празднике, который бы заменил советское 23 февраля, особенно остро возникла после незаконной аннексии Россией Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Когда в украинском обществе как реакция на вооруженную агрессию РФ усилились тенденции декоммунизации - отказ от советских символов и праздников.

Праздник Покрова имеет давнюю вековую традицию. В запорожских казаков был особый культ Богородицы-Покровы как заместителя и защитницы от врага. Главная сечевая церковь всегда была в честь Покровы. Ее икона была в каждом казачьем курене. Изображали ее и на хоругвях, под которыми казаки выступали в походы. Перед каждым походом на колени становились на молитву к Пресвятой Богородице.