День танкистов: показали исторические кадры из горячих точек на Донбассе

В Украине отмечают День танкистов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Украине во второе воскресенье сентября ежегодно отмечается День танкистов.

В Минобороны показали видео "Легендарные" Булат "с 2014 года и по настоящее время - празднование Дня танкистов в первой танковой". В видео попали исторические кадры из горячих точек на Донбассе.

Как отмечается, первая танковая Северская бригада с 2014 года участвовала в боевых действиях на востоке Украины.

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"Первые танки, которые пришли на защиту киборгам в Донецком аэропорту, были именно "Булат "Т-64БМ. Как и в Луганском аэропорту, Дебальцево и везде, где пехоте необходима поддержка ", - говорится в сообщении.

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено не менее 3 обстрелы, во время которых один украинский воин погиб.

10 сентября российские оккупационные войска стреляли по украинским позициям близ поселка Шуми.