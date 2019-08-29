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четверг, 29 августа 2019 10:09

День памяти защитников: Украина впервые официально чтит погибших

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День памяти защитников: Украина впервые официально чтит погибших
В Украине впервые отметят День памяти защитников. Фото: УНН.

В Украине 29 августа впервые отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Такую дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил во время торжеств 24 августа, передает УНН.

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Согласно указу, Кабинет министров с привлечением общественности, семей погибших защитников должен разработать и утвердить комплексный план мероприятий по чествования памяти павших воинов. Министерство иностранных дел - обеспечивать проведение дипломатическими учреждениями Украины мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине, в соответствующих официальных мероприятиях.

Президент Владимир Зеленский должен назвать вещи своими именами - Россия напала на Украину. А не подбирать "абстрактные" слова. Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в Youtube.

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29
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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