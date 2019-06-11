День отца: история и традиции праздника

Как и когда следует поздравлять пап с Днем отца. Фото: Педагогическая пресса

Сегодня, 16 июня, в Украине отмечают День отца.

Его на государственном уровне отмечают с 2019 года. В мае президент подписал соответствующий указ. Праздник закрепил за собой дату, на которую приходится третье воскресенье июня.

День отца - это благодарность за ту безграничную любовь и терпение, которые дарят папы. В этот день принято дарить символические подарки, часто со словами благодарности. Кстати также будет сюрприз, организованный или приготовленный собственноручно: праздничный ужин, набор печенья собственного производства или самостоятельно изготовленный брелок. Главное - проявление внимания, благодарности и любви к родителям, и не только в праздничный день.

День отца отмечается в большинстве развитых стран, в которых укрепление института семьи является важным социальным аспектом: США, Канада, Южная Африка (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и другие. Традиция празднования началась еще с 1910 года в Соединенных Штатах, а в 1966 году президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником.

Символ Дня отца в США - роза, которую в этот день носят возле сердца. Красная - если отец жив, белая - если покинул этот мир. Во многих странах устраивают всевозможные мероприятия и выделяются средства, которые направляются на поддержку необеспеченных родителей-одиночек.

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Учитывая то, что в Украине День отца празднуют не так давно, конкретно определенных традиций еще не так много.

Часто в этот день проводятся различные конференции, на которых обсуждают основные моменты правильного отцовства, а также проблемы, с которыми сталкиваются каждые мама и папа при воспитании ребенка.

Сегодня, 16 июня, в Украине также празднуют Троицу. Это государственный праздник, и поскольку он будет в воскресенье, то понедельник, 17 июня во всех государственных учреждениях должен быть выходным.