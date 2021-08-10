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вторник, 10 августа 2021 22:41

День Независимости: в Instagram появятся специальные фильтры

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День Независимости: в Instagram появятся специальные фильтры
УКФ представил фильтры с названиями украинских городов. Фото: ms.detector.media

Украинский культурный фонд совместно со студией Ffface.me запускают Instagram-проект "Культурные цвета Украины".

Создали специальную инстаграм-маску, которая напоминает базовые фильтры соцсети - Oslo, New York, Paris и Los Angeles. Но украинцы смогут использовать фильтры с названиями украинских городов, сообщают инициаторы проекта.

"Приобщиться к фотопроекту может любой, для этого нужно опубликовать сториз с фото своего города с помощью Instagram-фильтра "Культурные цвета Украины" и обязательно добавить отметку профиля УКФ - @ucf_in_ua", - сообщили организаторы.

Добавили фильтры "Киев", "Львов", "Харьков", "Одесса" и другие.

В рамках проекта состоится фотоконкурс. Для участия необходимо выложить в сториз фото с объектами культуры, искусства, туристическими местами или тем как вы видите свой город в целом. Или выложить в сториз фото из культурных мероприятий Украины через один из режимов фильтра "Культурные цвета". После этого необходимо тегнуть аккаунт УКФ @ucf_in_ua.

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"Каждый сториз с таким фильтром и отметкой Instagram аккаунта УКФ будет автоматически принят к рассмотрению жюри конкурса, который продлится с 9 августа по 13 августа. Один аккаунт - одно фото. В случае, если участник направит более одного фото-сториз, УКФ будет рассматривать на конкурс только первое фото", - отмечают организаторы.

Фильтр можно найти на странице Украинского культурного фонда или по ссылке.

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия Независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 до 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.

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Дата
10
августа

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