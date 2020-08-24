День Независимости: онлайн-трансляция торжеств

Украина отмечает День Независимости. ФОТО: Эспрессо

Сегодня Украина отмечает День Независимости. В Киеве и обласных центрах начались торжественные мероприятия.

В торжествах на Михайловской и Софиевской площадях Киева - принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Предлагаем посмотреть онлайн-трансляцию торжеств:

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Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, предоставив перечень улиц и карту перекрытия движения.