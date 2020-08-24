День Независимости: онлайн-трансляция торжеств

Сегодня Украина отмечает День Независимости. В Киеве и обласных центрах начались торжественные мероприятия.
В торжествах на Михайловской и Софиевской площадях Киева - принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
Предлагаем посмотреть онлайн-трансляцию торжеств:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии - Трамп поздравил украинцев с праздником
Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, предоставив перечень улиц и карту перекрытия движения.
Комментарии