День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи

Сегодня празднуют Международный день медицинской сестры. Поэтому идолжны поздравить знакомых средних медицинских работников, ведь именно они заботятся о нашем самочувствии и комфорте во время лечения.
Gazeta.ua предлагает различные варианты приветствия медперсонала на любой вкус.
Пожелания в стихах
Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всём вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
***
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
***
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
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С днем медицинской сестры поздравляю,
Жизни достойной и легкой желаю.
Пусть не тревожат плохие моменты,
Чаще в твой адрес звучат комплименты!
Пусть труд оценится очень пристойно,
Чтоб результатом была ты довольна.
Много здоровья, любви, красоты
И достижения классной мечты!
Поздравления в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем медсестры! Хочу пожелать покоя в таком нелегком труде, терпения, легкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов!
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейных успехов, счастья, благополучия. Пусть ваш нелегкий труд, который возвращает людям здоровье, приносит радость и благодарность.
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В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть все то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами!
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Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же душевные люди. Желаем, чтобы ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские брать!
Международный или Всемирный день медицинских сестер отмечается ежегодно в день рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910). Согласно историческим справкам, во время Крымской войны Найтингейл организовала в Турции уход за ранеными солдатами союзников (коалиции Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии). Впоследствии она основала первые курсы сестер милосердия Англии. Сегодня Найтингейл известна как основатель профессии медицинских сестер и инициатор реформы госпиталей.
Каждые два года Международный комитет Красного Креста вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл - высшую награду для медицинских сестер.
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