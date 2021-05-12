Церковный праздник 12 мая - что сегодня отмечаем

Вот так Девять мучеников изображаются на иконах. Фото: pinterest.com

12 мая верующие почитают Девять мучеников кизических - Феогнида, Руфа, Антипатра, Феоста, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

По верованиям, праведники служили и проповедовали христианство в городе Кизик на берегу Мраморного моря. Они были выходцами из разных местностей и разного возраста. Среди них были воины, крестьяне, горожане и клирики. Против святых выступили язычники, населявшие город. Девять праведников схватили и несколько часов пытали. Затем посадили в тюрьму. Мучители предлагали им свободу в обмен на отречение от Христа. Однако мужчины отказались. За это были казнены в III веке. Тела их похоронили у Кизика.

В 324 году гонения на христиан прекратились и кизические верующие достали тела мучеников и положили их в храме, построенного в их честь. Считается, что от мощей Девяти мучеников происходили многочисленные чудеса: с людей изгонялись бесы, больные исцелялись, возвращался разум к безумным.

12 мая надо молиться мученикам и просить исцеления больных. Предки веровали, что святые помогают преодолеть телесные болезни и различные эпидемии. Сегодня все заговоры эффективны.

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Говорят, если человек рождается 12 мая, то ему придется пройти девять испытаний в жизни.

В этот период начинали цвести липы, одуванчики, распускала почки сирень. Люди часто следили за погодой. Если рассвет ясен - то лето будет солнечным.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий и Иван. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.