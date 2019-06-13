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суббота, 15 июня 2019 19:48

День медика: история праздника и поздравления

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Завтра, 16 июня, Украина будет отмечать День медика.

  16 июня в Украине празднуют День медика
16 июня в Украине празднуют День медика

Традиция празднования Дня медицинского работника в Украине сохранилась еще со времен СССР, начиная с 1981 года. Празднование приходится на третье воскресенье июня. Также солидарными странами по поводу этого праздника являются Россия, Армения, Казахстан, Беларусь, Молдова.

День медицинского работника - это профессиональный праздник всех без исключения работников, которые имеют отношение к здравоохранению. В День медика медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов за свою крайне ответственную работу, ведь именно их нелегкий труд спасает жизнь и поддерживает здоровье украинских граждан.

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Словами поздравления или же подарками обязательно следует наградить всех своих знакомых медицинских работников.

Для медиков нет ни преград, ни препонов,
Здоровья нам дарят ну просто вагоны,
А мы его тратим, его потребляем,
И словом хорошим врачей поминаем.
Сегодня — да-да — не отступим от правил,
С Днем Медика медиков всех мы поздравим,
И, выразив ясно свою благодарность,
Хорошею чаркой здоровье подправим!

С днем медика тебя я поздравляю,
Ведь ты же в медицине просто ас!
Успехов тебе всяческих желаю,
Пусть ждет тебя удача каждый час!
Шагай вперед, не ведая преград,
Работа пусть приносит наслаждение,
Чтоб каждый пациент всегда был рад
Тому, что помогло твое лечение!

Будут пусть свободными палаты
И достойными у медиков зарплаты,
Пусть режим все пациенты соблюдают,
И спасибо вам сказать не забывают.

С днем медика тебя я поздравляю,
Добро к тебе вернется во стократ!
И если был бы жив сейчас, то знаю –
Гордился бы тобою Гиппократ!
Ведь трудишься ты, рук не покладая,
И столько излечил уже людей!
Пусть деньги в кошелек твой прибывают,
А сам ты станешь только здоровей!

Медицинская реформа в Украине продолжается: в Министерстве здравоохранения рассказали, в каких случаях врач имеет право отказаться от пациента.

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Дата
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