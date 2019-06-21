День летнего солнцестояния: традиции, приметы и происхождение праздника

21 июня - День летнего солнцестояния и Ивана Купала

Сегодня, 21 июня, для жителей Северного полушария наступит День летнего солнцестояния. Это самый длинный день года - он продлится 17 ч. и 33 мин. С сегодняшнего дня дни начнут становиться короче, а ночи - длиннее.

День называется солнцестоянием, потому что в этот период солнце достигает своей высшей точки над горизонтом и создается впечатление, будто оно стоит на одном месте и никуда не двигается.

Этот праздник - языческий. Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению, когда язычники начали отмечать день солнцестояния. Известно лишь, что это было задолго до нашей эры. Этот праздник известен нам как Ивана Купала и символизирует рождение летнего солнца - Купала, и тем самым завершает господство весеннего солнца - Ярилы.

21 июня - День летнего солнцестояния и Ивана Купала

Календарный год имеет 2 солнцестояния: зимнее и летнее. В северном полушарии зимнее солнцестояние приходится на 21 (в високосный год) или 22 декабря, когда можно наблюдать самую длинную ночь и самый короткий день. А летнее - 20 (в високосный год) или 21 июня, соответственно, наблюдается самая короткая ночь и самый длинный день. Предки говорили: "На Кирилла солнышко отдает земле всю свою силу". По солнцу и о погоде судили: если оно светит днем ​​как бы через оболочку - нужно вскоре ожидать дождя.

В давние времена в этот день проводили различные ритуалы с огнем и водой. Считалось, что купание в водоемах очищает душу. Пламя тоже имеет очищающие свойства: матери жгли одежду больных детей. По поверью, вместе с ней горела и болезнь.

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Приметы летнего солнцестояния:

Дождь в летнее солнцестояние - неурожай и бедный год.

Утром много росы - к богатому урожаю.

Если в небе много звезд - будет грибное лето.

Вода, которую набрали утром 21 июня, считается целебной, ею умывались в этот же день и пили.

Если в день летнего солнцестояния не начать полоть огород, то урожай будет скудным.

Если в этот день будет греметь, то ждите затяжной непогоды.

Человек, родившийся в такой праздник обладает даром лечить

В день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву, тогда все напасти обойдут ваш дом стороной.

В самую короткую ночь нельзя спать, так как это может навлечь беду.

Именины в этот день празднуют Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

В минувшее воскресенье Украина праздновала Троицу. Троица или Пятидесятница - день, когда Святой Дух сошел на апостолов, 50 дней подряд молились в Сионской горнице. Ее отмечают на 50-й день после Пасхи.