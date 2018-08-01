День целомудренной Макриды: народные приметы

Сегодня отмечают день памяти святой Макрида-Мокрины Кападокийской. Фото: online.te.ua

Сегодня отмечают день памяти святой Макриды-Мокрины Кападокийской, которая известна также как сестра Василия Великого. Она жила в IV веке.

Еще в юности Мокрина дала обет безбрачия и девства, после чего приняла монашество вместе со своей матерью, преподобной Эмилией, пишет zak.depo.ua. После этого обе женщины приняли непосредственное участие в процессе строительства обители на берегу реки Ирисы. Туда значительно позже стали приходить люди, которые желали посвятить себя служению Богу. Сама преподобная Макрида проводила время в молитве и добрых делах. Легенда гласит, что ее целомудрие было настолько сильным, что даже в болезни она никогда не обнажалась перед врачом. Вместо этого, в случае недугов, она молила Господа о выздоровлении. Однажды во время тяжелой болезни именно молитвы помогли Макриде победить. Святая не только вылечилась, но также получила награду от Господа - дар чудотворения.

В народе Макриду часто называли Мокриной, поскольку ее память чтили 1 августа - день, в который судили о предстоящей осени. И часто именно в этот день шли дожди или становилось прохладно. Если день выдавался погожим и ясным, то женщины обычно проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь. Например, могли найти девушку, которая отмечает день рождения именно 1 августа. Ее называли Мокриной, наряжали в красивое платье и приносили колосья хлеба. Девушка должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала им влаги небесной. Река сжалится и прольет дождь на землю.

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Если этот день даже без обрядов выдавался дождливым, то девушке-имениннице наоборот, нельзя было выходить на улицу, иначе в этом случае ливень зальет всю землю.

Многие радовались дню Мокрины еще и потому, что в этот день, по приметам, пропадали насекомые. Переставали кусаться оводы.

Приметы 1 августа:

Мокро в этот день - и осень будет мокрой, сухо - и осень тоже будет сухой.

Если дождь, то на следующий год уродится рожь.

Погоду к концу лета можно было узнать 10 июля, когда в православной церкви отмечают день Самсона Странноприимца. Если в этот день на листьях конского щавеля появились липкие капельки сока - через два дня пойдет дождь. Если кудрявые облака 10 июля плывут с северной стороны, то это предвещает засуху. Дождь на Самсона - дожди будут постоянно идти до самого бабьего лета. Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.