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суббота, 09 октября 2021 03:05

День ангела 9 октября празднуют популярные имена: оригинальные поздравления для именинников

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День ангела 9 октября празднуют популярные имена: оригинальные поздравления для именинников
Фото: pixabay.com

Именины 9 октября празднуют Иван, Тихон, Владимир, Дмитрий и Николай. Поздравьте родных и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с этими именами.

Имя Иван происходит от древнеиудейского имени Иоанн и означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Имя Тихон старинное русское имя, им крестят христиан и католиков, используется оно и у греков. Перевод имени - "случай", "судьба".

Имя Владимир означает "большая сила" или "большая власть". Первоначально имя Владимир было языческим, но впоследствии оно было включено Церковью к христианским перечней имен, поскольку его носили князь Киевский Владимир Святославович, что крестил Русь и был впоследствии провозглашен святым.

Имя Дмитрий это древнегреческое имя, которое означает "посвященный богине Деметре" - богини плодородия и земли. Еще одно значение имени - "земледелец". Аналоги имени Дмитрий в других языках не сильно отличаются от украинского имени. Распространенные формы Диметрий, Деметриус, Деметер, Митрий, Дмитрий.

Имя Николай состоит из двух древнегреческих слов: "nicos" - "победитель, победа" и "laos" - "народ". Расшифровывается как "победитель народов". Имя Николай на Руси появилось после принятия христианства, но особого распространения не получило. Только в 18 веке имя Николай стало популярным: это связано с почитанием христианского святого Николая Чудотворца.

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Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и укрывал своим крылом! С Днем ангела тебя, (имя)!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а День рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

***

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Он является автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета.

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