День Ангела 27 июня. Поздравления для именинников в стихах

Астрологи советуют провести этот день активно. Фото: pixabay.com

27 июня отмечают день святого пророка Елисея. В народе его называют Елисей Гречкосей.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Владимир, Георгий и Николай.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Имя Владимир славянского происхождения и означает "тот, кто владеет миром". Он любит риск и авантюры. В компании стремится быть лидером. Владимиры легко овладевают технические науки. Они ценят комфорт и чистоту, любят красивую мебель, качественную дорогую посуду, картины, ковры. В людях Владимир ценит ум и силу. Может самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

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Имя Георгий походит от древнегреческого слова "георгос" - "земледелец". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. У них складывается счастливая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

Имя Николай походит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Поздравления для Александра

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на "феррари",

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

Поздравления для Владимира

Пожелаю тебе, Вова,

Счастья самого большого,

Добрых встреч, друзей надёжных

И успехов всевозможных,

Яхт и самолётов личных,

Крепких связей безграничных,

Денег — сейфы под завязку

И всей жизни, словно сказка!

Поздравления для Георгия

Победителем по жизни

Ты всегда, Георгий, будь,

Пусть добром и оптимизмом

Будет твой усыпан путь.

Никогда не огорчайся,

Радость пусть в тебе живет,

Своих целей добивайся,

Будь успешней каждый год!

Поздравления для Николая

В праздник личный, Николай,

Ты желанья загадай,

Чтобы жизнь была красивой,

И сбылись все перспективы,

Деньги знали в дом дорогу,

Приходили, и помногу,

Дружба чтоб была без фальши,

Забрал беды день вчерашний,

Чтоб в семье уют царил,

Каждый день счастливым был.

И сегодня, несомненно,

Всё исполнится мгновенно!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.