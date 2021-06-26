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воскресенье, 27 июня 2021 03:01

День Ангела 27 июня. Поздравления для именинников в стихах

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День Ангела 27 июня. Поздравления для именинников в стихах
Астрологи советуют провести этот день активно. Фото: pixabay.com

27 июня отмечают день святого пророка Елисея. В народе его называют Елисей Гречкосей.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Владимир, Георгий и Николай.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Имя Владимир славянского происхождения и означает "тот, кто владеет миром". Он любит риск и авантюры. В компании стремится быть лидером. Владимиры легко овладевают технические науки. Они ценят комфорт и чистоту, любят красивую мебель, качественную дорогую посуду, картины, ковры. В людях Владимир ценит ум и силу. Может самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

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Имя Георгий походит от древнегреческого слова "георгос" - "земледелец". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. У них складывается счастливая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

Имя Николай походит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Поздравления для Александра

Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на "феррари",
Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.

Поздравления для Владимира

Пожелаю тебе, Вова,
Счастья самого большого,
Добрых встреч, друзей надёжных
И успехов всевозможных,
Яхт и самолётов личных,
Крепких связей безграничных,
Денег — сейфы под завязку
И всей жизни, словно сказка!

Поздравления для Георгия

Победителем по жизни
Ты всегда, Георгий, будь,
Пусть добром и оптимизмом
Будет твой усыпан путь.

Никогда не огорчайся,
Радость пусть в тебе живет,
Своих целей добивайся,
Будь успешней каждый год!

Поздравления для Николая

В праздник личный, Николай,
Ты желанья загадай,
Чтобы жизнь была красивой,
И сбылись все перспективы,
Деньги знали в дом дорогу,
Приходили, и помногу,
Дружба чтоб была без фальши,
Забрал беды день вчерашний,
Чтоб в семье уют царил,
Каждый день счастливым был.
И сегодня, несомненно,
Всё исполнится мгновенно!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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