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четверг, 22 апреля 2021 03:00

День Ангела 22 апреля - кого сегодня поздравляем с именинами

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День Ангела 22 апреля - кого сегодня поздравляем с именинами
22 апреля празднуют именины Вадима и Антона. Фото: pixabay.com

22 апреля Вадимы и Антоны отмечают именины. В этот день они должны помолиться своим святым наставникам, поблагодарить за защиту. Также можно посетить крестных родителей.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о сегодняшних именинниках и святых, с которыми связаны.

Имя Вадим имеет две версии происхождения. По первой является древнерусским, означает "имеет привлекательность", "то, что привлекает". Также Вадим может быть видоизмененной формой слова Влад (обладатель). По другой версии имя происходит от персидского имя Бедеме.

Считают, что Вадимы обладают большой внутренней энергией, расчетливы, трудолюбивы и целеустремленны. При этом обладатели этого имени любят веселье и не прочь развлечься в компании друзей.

Покровитилем Вадима является христианский мученник Вадим Персидский, который возглавлял христианское общество в Персии и отдал жизнь за веру в Бога.

Имя Антон с древнегреческого языка переводится как "тот, что рвется в бой". Может иметь значение - воинственный, как ант. В грузинском языке означает "воин", "вожак воинов". В тюркском словом ант называют "клятву".

Мужчина с именем Антон производит впечатление сильного, волевого, смелого человека, но простого в общении. Всегда в центре внимания, обладает легким характером, оптимист.

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Святым покровитилем есть Антоний Великий, основатель христианского отшельнической монашества. Мужчина вел очень аскетичный образ жизни. 20 лет во всем себя ограничивал, даже с людьми общался коротко и через узкое отверстие в двери, чтобы не отвлекаться от своего поста. По преданию, в ответ на самопожертвование к нему явился Иисус.

21 апреля христиане восточного обряда отдают честь памяти святых апостолов с числа 70-ти: Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма.

Вспоминают также преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

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